8月17日午後、新潟市中央区日和山浜で、浜に来ていた人が「人が浮いている」のを見つけ監視員が118番通報しました。男性は心肺停止の状態で市内の病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。 死亡したのは新潟市中央区の会社員の男性(59)です。男性は水着姿でゴム製のマリーンシューズをはいていました。新潟海上保安部によりますと、男性は普段から一人で泳ぎに来ていたということです。男性が見つかったのは第一