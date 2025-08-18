最大9連休のお盆休みが終わりました。今年のお盆をどう過ごしたか日常に戻った街の人に聞きました。 18日朝の鹿児島中央駅前では、スーツ姿で通勤する人の姿も多く見られました。 (会社員)「川内の夏祭りで花火を見に行った。ナイアガラのような花火を初めて見て感動した。夏らしさを感じられた」 (会社員)「お墓参りや親戚で集まった。久しぶりに会うと(親戚の子が)成長していてなつかしかった」 (学生)「バイトに行っ