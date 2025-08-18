歌手で俳優の福山雅治（56）が、フジテレビをめぐる問題で設置された第三者委員会の協力要請に応じていたことがわかりました。【映像】福山雅治、フジ第三者委の協力要請に応じる福山の所属事務所「アミューズ」は18日、公式サイトでコメントを発表。今年3月に第三者委員会から協力要請があり、フジテレビの元専務が主催した懇親会に福山が出席した事実などを書面で回答したということです。一連のフジテレビ問題で取り沙汰さ