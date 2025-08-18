俳優・モデルの加藤ローサ（40）が17日、離婚発表後、初めて自身のインスタグラムを更新。大人の雰囲気漂う浴衣姿を披露した。【写真】「相変わらずの美人」シックな浴衣姿を披露した加藤ローサ加藤は「夏、まだまだ楽しむぞ！来年は、浴衣を仕立てたいなぁと思ったり」とつづり、鏡に写る黒系のシンプルな浴衣姿をアップ。落ち着いた柄の生地で品のある雰囲気を醸し出している。この投稿を見たファンからは「40歳?!30歳に見