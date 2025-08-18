十島村・諏訪之瀬島の御岳できょう18日10時すぎに噴火があり、噴煙は火口から1400メートルの高さまで上がりました。 きょう18日噴煙が1400メートルまで上がったのは3回目です。 諏訪之瀬島の御岳ではこのところ活発な活動が続いており、今月15日には3回の爆発を観測しました。 18日は午前6時すぎと、午前8時前にも噴煙が1400メートルまで上がる噴火があり、噴煙は西寄りに流れています。 気象台は現在の噴火