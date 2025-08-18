岡三証券グループは18日、子会社の証券ジャパン（東京）を通じて山形証券（山形市）の株式を29日付で取得し、傘下に収めると発表した。東北地方での営業を強化する狙いだ。取得する株式の割合や金額は明らかにしていない。岡三証券グループの連結業績に与える影響は軽微としている。