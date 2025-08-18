肥満は世界的な公衆衛生上の課題となっており、世界肥満連合(WOF)は2035年までに世界人口の半数が肥満または過体重に分類される可能性があると警告しています。そんな中、500万人以上の遺伝子データを活用して開発された遺伝子検査により、「将来的にBMIが高くなる遺伝的リスク」を子どもの時点で判断できると報告されました。Polygenic prediction of body mass index and obesity through the life course and across ancestries