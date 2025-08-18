交際相手からの暴力やストーキング犯罪が、韓国で深刻な社会問題に発展して久しい。【鬼畜】娘、孫娘に性的暴行の70代男性事件が発生するたびに、政府当局は制度的補完や被害者保護を大々的に掲げてきたが、加害者はあざ笑うかのように同様の犯罪を繰り返しているのが現状だ。最近では複数の場所で同時多発的に発生している。多くの被害者は自ら危険を察知して警察に助けを求めたが、結局は防げなかった。一体どれほど多くの女性が