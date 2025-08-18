米債利回りやや低下 先週後半に上昇が目立った米債利回り。10年債利回りは木曜日の4.20%前後から金曜日に4.33%に迫る動き。週明けは4.32%前後から4.30%に迫るなどやや低下傾向 ＵＳＤ１０Ｙ4.304％