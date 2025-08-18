テクニカルポイント ドル円10日線、21日線やや下回る水準 149.62ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 149.27200日移動平均 149.03エンベロープ1%上限（10日間） 148.39一目均衡表・基準線 147.7421日移動平均 147.5610日移動平均 147.40現値 147.37一目均衡表・転換線 146.08エンベロープ1%下限（10日間） 145.86ボリンジャーバンド2σ下限（21日間）