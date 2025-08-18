福島市の中央分離帯のある片側2車線の交差点に、逆走した赤い車が現れた。車は赤信号を少しずつ進み、正しい車線へ戻っていった。栃木・那須塩原市では黒い車が交差点を堂々と信号無視で通過。撮影者によると、50代くらいの男性が運転していたという。60代くらいの男性運転する逆走車が信号待ちから…8月10日午前11時頃、福島市の交差点でカメラが捉えた驚きの光景だ。信号待ちしていた撮影者は、「そこにいないはずの車がなぜいる