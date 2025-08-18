【モデルプレス＝2025/08/18】俳優の吉沢亮が主演を務める映画『国宝』が、公開73日間で観客動員数747万人、興行収入は105億円を突破。吉沢、横浜流星、渡辺謙より、感謝のコメントが到着した。【写真】吉沢亮、色っぽさに刺激受けた年下俳優◆「国宝」興行収入105億円突破本作は8月17日までの公開73日間で、観客動員数7,473,454人、興行収入10,539,033,400円を突破。歴代の興行収入ランキングでは、邦画実写において、『踊る大捜