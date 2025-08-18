©️ビクターエンタテインメントSHINeeのリーダー・ONEWがソロ名義によるJapan 2ndミニアルバム『SAKU』を10月1日(水)にリリースする。日本盤は前作「Life goes on」以来、約３年ぶりのリリースとなる。今回のミニアルバム『SAKU』は日本語の「（花が）咲く」をコンセプトに制作され、収録されている5曲の楽曲それぞれに花にまつわるストーリーが展開される。ミニアルバム全体がまるでONEWからの花束のような、爽やかで