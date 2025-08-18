米女子ゴルフの下部ツアー「ワイルドホース・レディース・クラシック」最終日（１７日、オレゴン州ペンドルトンのワイルドホースＧＣ）、首位と１打差の３位から出た原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）が、１０バーディー、２ボギーの６４と伸ばし、通算１８アンダーで初優勝を飾った。原は日本ツアー通算５勝。昨年１２月の米ツアー最終予選会で最終ラウンドに進めず、今季は下部エプソンツアーに参戦