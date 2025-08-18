「涼み 抹茶 ムース ティー」スターバックス コーヒー ジャパンは、8月18日からりうだるような暑さが続くこの季節にもぴったりの、ほろ苦く香り豊かな抹茶をすっきりと味わう「涼み 抹茶 ムース ティー」を発売する。暑さを忘れさせるような和の風情が息づく“真夏の涼み抹茶”で、心も体もふっとほぐれるような、心穏やかなひとときを楽しんでほしい考え。「涼み 抹茶 ムース ティー」は、抹茶の豊かな香りとうまみが際立つ本格テ