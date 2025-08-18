8月27日に開幕日を控えている「FIBAユーロバスケット2025」。各国のチームが本番に向けて練習を重ねており、前回大会で準優勝の栄光と悔しさを経験した男子フランス代表（FIBAランキング4位）もその一つ。だが、今大会は主力を欠いた状態での戦いが強いられそうだ。 昨夏に開催されたパリオリンピックで活躍したビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）やルディ・ゴベア（ミネソタ・