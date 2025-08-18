金沢ハンドメイドマルシェ実行委員会は、2025年10月4日(土)・5日(日)の2日間、全国のハンドメイド作家が自ら制作した手づくり作品を自由に販売・展示するイベント「金沢ハンドメイドマルシェ2025」を石川県産業展示館 3号館にて開催。 金沢ハンドメイドマルシェ2025 内容 … 全国の作家による手づくり作品や食品の展示・販売・体験教室等日時 … 2025年10月4日(土)・5日(日) 11:00〜17:00※当日券の販