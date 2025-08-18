俳優・吉沢亮の主演映画「国宝」（李相日監督）の興行収入が１７日までに１０５億円を突破したことを１８日、配給する東宝が発表した。日本映画の実写作品では「踊る大捜査線ＴＨＥＭＯＶＩＥ２レインボーブリッジを封鎖せよ！」（２００３年）以来、２２年ぶりとなる。主演の吉沢は「こんなにも沢山（たくさん）の方に愛していただき、感謝しかございません」と大台突破に感無量のコメント。「僕自身にとっても特別な映