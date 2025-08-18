2024年2月にNGT48を卒業し、最近芸能活動を再開した川越紗彩の1st写真集『なんとかなるなる』が、彼女の25歳の誕生日である10月14日（火）に発売されることが決定した。 川越紗彩1st写真集『なんとかなるなる』 川越紗彩1st写真集『なんとかなるなる』電子版 川越紗彩は、NGT48時代に雑誌グラビア経験はあるものの、ここまで本格的な写真集用の撮影は今回が初めての経験。肌見せ全開で挑んだ本作で、24歳の彼女が持つ、健康