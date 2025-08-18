「名探偵コナン」などで知られる人気漫画家・青山剛昌さんが１８日、東京・浅草寺に日本テレビ系アニメ番組「真・侍伝ＹＡＩＢＡ」（土曜・後５時半）のキャラクターを描いた直筆の大絵馬を奉納した。同所の大絵馬奉納は大正時代に行われて以来、約１００年ぶりとなる。晴天の五重塔前で青山さんと主人公・鉄刃（くろがね・やいば）が絵馬にかけられた赤い幕を外すと、見守ったファンや観光客から感嘆の声が漏れた。樹齢２０