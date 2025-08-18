相互は7月31日、都ホテル京都八条（京都市）で秋季見本市を開催。「愛すべきお菓子の未来へ歩もう！」をテーマに掲げた今回はメーカー100社が出展、得意先100社を招いた。企画コーナーでは「お取り寄せ商品」「直送企画」「おすすめの国産米菓・半生」といったテーマに合わせ地域商材を多く並べた。営業部の中島雅彦部長は「地方には商品力があっても営業力の弱いメーカーがある。きちんと並べれば売れる商品も多く、それらを提案