レスリングで２０１６年リオ五輪女子４８キロ級金メダリストの登坂絵莉さんが結婚５周年の夫婦ショットを披露した。１８日までに更新したインスタグラムで「夫がカメラを買ってきましたなんか暗いけど良しとしましょうちょっと前に久しぶりの夫婦時間５日は結婚５周年でした」とつづり、ヒゲを生やしたワイルドな夫との２ショットをアップ。「特別な話をするわけでもないけど楽しかった〜」とニッコリ笑顔だった。フォロ