7月の参院選で、東京・大田区の選挙管理委員会が無効票を大量に不正に水増しした問題で、大田区は、不正に関わった職員を公職選挙法違反の疑いで警視庁に告発しました。この問題は、参院選の票の集計の際、区の選挙管理委員会が不在者投票を誤って二重計上したために生じた集計数と実際の投票数の食い違いのつじつまを合わせるために無効票およそ2600票を不正に水増し処理したものです。これを受け、区は今月15日、不正に関わった