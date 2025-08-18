2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。事件部門の第3位は、こちら！（初公開日 2025/02/09）。【本人の写真】さいたま市の小学校でイジメを受けて不登校に追い込まれたAくんは「笑顔を大切に生きていきます」と宣言＊＊＊さいたま市に住むAくんは、小学4年生になった4月からイジメを受け、12月から翌年3月までのほとんどを不登校として過ごした。3月からは登校を再開し、今年の3月には卒業