こんにちは！みなさん！8月のコラムをお届けします〜！毎日、危険な猛暑ですね…。先日は雨がどっと降って、まるでスコール。「このまま日本も四季がなくなって、夏と冬だけになるのかな…」なんて思ったりします。暑い日も豪雨の日も、皆さまどうかお気をつけて。ご安全に、元気に過ごしましょうね！⸻お盆休み、どう過ごしてる？この記事を書いている今、私はお盆休み真っ只中。皆さまはいかがお過ごしですか？私は「旅行