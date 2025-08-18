2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。事件部門の第2位は、こちら！（初公開日 2025/06/16）。【まるで別人・・・】「顔を失う前の彼女」→襲われて「両手」と「ほとんどの顔」を失った姿＊＊＊チンパンジーに襲われた女性は、両手、鼻、両目、唇、顔の中心骨格を失い、重要な脳組織にも傷を受ける事態に…。2009年に起きた「人気チンパンジー、トラビス事件」。その後、被害者の女性はどん