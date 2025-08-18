◇バスケットボール FIBAアジアカップ2025(8月5日〜17日、サウジアラビア・ジッダ)バスケットボールFIBAアジアカップは現地時間17日、決勝戦と3位決定戦が行われ、全日程が終了しました。決勝では大接戦の末にオーストラリアが勝利。第4クオーター残り1分05秒で逆転し、辛くも3連覇をつかみました。敗れた中国は1点差のラストワンプレーで3ポイントシュートが決まらず。大逆転勝利とはなりませんでした。3位決定戦ではグループステ