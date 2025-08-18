お笑いタレントの「たかまつなな」（32）が17日、自身のSNSで事実婚を発表した。お相手は一般男性。「生まれてきてからずっと使い続けてきた名前を大切にしたい」と理由も記した。 【写真】幸せそう！お相手男性と笑顔でポーズ たかまつは「大好きなパートナーからプロポーズされ、結婚することになりました。幸せでいっぱいです」と結婚を発表。そして「お互いの苗字を変えたくなく、真剣に話し合