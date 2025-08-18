18日（月）関東・東海では40℃に迫る危険な暑さ。午後は激しい夕立に注意してください。＜18日（月）の天気＞高気圧に覆われて、広く日差しが届いています。午前中からぐんぐん気温が上がり、東京都青梅・府中・八王子では午前中から37℃以上になっています。東京都心も正午前に36.9℃を観測し、10日ぶりの猛暑日となっています。暑くなっているぶん、午後は各地で夕立がありそうです。西日本や関東を中心に短時間で激しく降るおそ