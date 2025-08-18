女性を風俗に紹介した疑いでスカウトグループ「アクセス」の幹部が逮捕されました。スカウトグループ「アクセス」の幹部・斎藤将輝容疑者は2024年、SNSで勧誘した女性3人を大分・別府市の風俗店に紹介した疑いが持たれています。警視庁によりますと、「アクセス」は女性の紹介数などを競わせるためグループ内を3つのチームに分けていましたが、そのうち1つのグループのリーダー格だった斎藤容疑者は、100人ほどの部下を従え、女性