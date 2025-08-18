食楽web ●宮古島にあるサントリーニ島をモチーフにしたリゾートホテル『サントリーニ ホテル＆ヴィラズ 宮古島』の魅力をレポートします！ 沖縄の宮古島といえば、豊かな自然が織りなす景色、食材などに恵まれた離島。海の透明度が高く、青色やエメラルドグリーン、水色のグラデーションが美しいことから「宮古ブルー」と呼ばれ、訪れる人々の心を癒してくれます。 そん