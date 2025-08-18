最大9連休のお盆休みが明けた18日、多くの人が職場に向かうなど街に日常の風景が戻ってきました。午前8時の気温が25.2度となった長野市。JR長野駅前では日傘を差しながら通勤する人の姿が多く見られました。50代女性「5連休。子どもとそばを食べたりスイーツを食べに行ったりした」20代男性「有休を間に挟んだので9連休。東京で最近はまっているDJのライブを見に行った」40代男性「妻の実家の岩手に行った。家族みんなでゆっ