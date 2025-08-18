歌手のキム・ジョングクが結婚する。【写真】キム・ジョングク、『コーヒープリンス』女優との“過去の熱愛説”が再注目キム・ジョングクは8月18日午前、自身の公式ファンクラブに直筆の手紙を公開し、結婚を直接発表した。まずキム・ジョングクは「いつか自分がこういう文章を書いて直接伝える日が来るのではないかと、心の中で準備はしてきましたが、いざこうして文章を綴ってみると、想像以上に震えて緊張しています」とし、「