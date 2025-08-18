社会学者の古市憲寿氏（40）が18日までにSNSを更新。“古巣”であるフジテレビ系「めざまし8」の出演者やスタッフらと再会したことを報告し、「いいひとがたくさんいる組織は大丈夫です」と同局の問題に私見を述べた。古市氏は「小出和平くんの結婚式！実際はちょっと前だけど」と、「めざまし8」の総合演出を手掛けた小出和平氏の結婚式に参列したことを報告。「小出くんとは『とくダネ！』以来、仕事をさせてもらっていますが