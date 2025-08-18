横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、ナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade 〜シャインマスカット＆ピオーネ〜」を8月6日から9月25日までの水・木曜に提供する。グリーンが美しいシャインマスカットと、“黒い真珠”とも謳われる大きな粒と香り高い果肉が特徴のピオーネなど、旬のぶどうを使用したスイーツを提供する。アシェットデセールには、風味豊かなフロマージュブランに、ソーテルヌ地方の芳醇なワインのジュレとマン