ZEROBASEONEが、1stフルアルバムのポスターを公開し“アイコニック”な魅力を披露した。【話題】ZB1、「全員再契約説」について事務所がコメント8月18日、ZEROBASEONEは公式SNSを通じて、1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』のタイトル曲『ICONIK』のポスターを2種類公開した。最初のポスターには、煌めく星明かりが降り注ぐ夜、宇宙の惑星を連想させる瞳のモチーフがメンバー9人の姿を照らし出す様子が描かれ、視線を引きつける。