マレーシア航空は、「TIME FOR PREMIUM ESCAPADES」キャンペーンを8月22日まで延長開催する。東京/成田・大阪/関西発着マレーシア、マレーシア以遠のビジネスクラスとエコノミークラスの片道・往復航空券が対象となる。マレーシア行きのエコノミークラスは往復航空券のみ設定がある。往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージや諸税込み。搭乗期間は2026年5月31日（出発分）までで、路線ごとに異なる。ゴールデンウィークやお盆