大阪・関西万博でデモ飛行をしている空飛ぶクルマが、海の上を飛びました。万博会場から大阪湾の海の上に出て、２３ｍの高さを約４分間飛行したのは、ＳｋｙＤｒｉｖｅが運航する空飛ぶクルマです。万博でデモ飛行している空飛ぶクルマはこれまで会場の中だけで飛んでいて、海の上に出た事業者は初めてだということです。（ＳｋｙＤｒｉｖｅ福沢知浩ＣＥＯ）「海に行くと海風が全然ここ（万博会場）とは違う形で吹いてい