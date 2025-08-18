【モデルプレス＝2025/08/18】歌手の工藤静香が17日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つオールブラックコーディネートを披露した。【写真】工藤静香、美脚際立つスキニーパンツ姿◆工藤静香、美しい脚際立つオールブラックコーデを披露工藤は「松山市民会館でのコンサートが無事終了しました 出る前から気が付くくらい、今日は女性率が高かったですね なんか雰囲気で女子の香りがするのです」とコメントし、黒いレザージャ