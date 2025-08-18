ザ パーク フロント ホテル アットユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「シャインマスカットブッフェ」を8月8日から9月4日まで提供する。メニューには、シャインマスカットの甘さがアクセントになった「鯛のカルパッチョ」、芳醇なブルーチーズと合わせた「シャインマスカットとブルーチーズ 蜂蜜を添えて」、サクッと揚げた「シャインマスカットの天婦羅」など、意外性と美味しさのハーモニーを楽しむことができる。デザートに