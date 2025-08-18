８月１８日朝、大阪市西成区のコンビニエンスストアで、刃物を持った男がタバコなどを奪って逃げました。警察によりますと１８日午前７時ごろ、大阪市西成区の「ファミリーマート玉出西２丁目店」で、客を装った男が突然、店員の男性（２０代）に対し、レジカウンター越しに刃物を突き付けました。男は無言のままタバコ１個と飲料水１本、計６００円相当を奪い、刃物を持ったまま徒歩で逃走したということです。店員にケガ