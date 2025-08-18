お笑いコンビ・完熟フレッシュの池田レイラさんは8月17日、自身のInstagramを更新。父で相方の池田57CRAZYさんの誕生日を祝福し、思い出ショットを公開しました。【写真】池田レイラ＆池田57CRAZYの親子ショット「舞台外では面白いパパ好きだよ」レイラさんは「本日8月17日は！パパこと池田57CRAZYこと池田哲也さん(@ikedaa57crazy )のお誕生日パパ！お誕生日おめでとうー！！！」と報告。20枚の写真で池田57CRAZYさんとの思い出