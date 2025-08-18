パク・ボゴムに似ていると話題の20代韓国男性が、恋愛に関する悩みを打ち明ける。【写真】パク・ボゴム、日本人俳優との友情8月18日に韓国で放送されるお悩み相談バラエティ『何でも聞いて菩薩』（KBS Joy、現代）第329回には、「これからは安定した恋愛がしたい」と語る男性が登場する。彼は「これまで休まず恋愛をしてきた方だ」として、特に印象に残っている3つの恋愛を紹介する。1回目の恋愛については「今思えばガスライティ