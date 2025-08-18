占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月18日〜8月24日の運勢を西洋占星術で占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）迷子な気分。恥はかき捨てで。自分の立ち位置、正解を見失いそう。内心、「困ったぞ」になっているのですが、そういう時こそ、ついポーカーフェイスを選んでしまうのが、みずがめ座さんの悪いクセ。特に、誰かが泣きを入れたり、SOSを出したりすると、もうダメでしょ