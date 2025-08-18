警視庁虚偽の公正証書を使い、犯罪に悪用された凍結口座から現金をだまし取ったとして、警視庁は18日、詐欺と公正証書原本不実記載・同行使の疑いで、コンサルティング会社「スタッシュキャッシュ」（東京都渋谷区）の実質的経営者林竹千代容疑者（61）ら男3人を再逮捕した。再逮捕容疑は共謀して昨年8月、スタッシュ社が都内の通信関連会社に2500万円を貸し付けたとする虚偽の公正証書を公証役場で作成し、銀行口座の差し押さ