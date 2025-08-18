きょう（18日）午前8時前、岡山県備前市香登の国道2号で乗用車と軽乗用車が衝突する事故がありました。この事故でそれぞれの車を運転していた男性2人が救急搬送されました。 【画像】大破した乗用車と軽乗用車国道2号で正面衝突事故（現場画像2枚） 警察によりますと、きょう午前7時50分頃、備前市香登の国道2号で乗用車と軽乗用車が正面衝突しました。この事故で、それぞれの車を運転していた男性2人が救急搬送されましたが、