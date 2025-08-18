戦後80年プロジェクト「つなぐ、つながる」です。原爆が落とされた広島に、爆心地から離れていたのに原爆で様子が一変した村があります。苦難の人生を歩むことになった住民たちを取材しました。広島の爆心地から10キロ離れた旧川内村で、戦後まもなく撮影された写真。女性や子どもが多いことが分かります。爆心地から離れた村で何があったのでしょうか。平和公園のある慰霊碑を訪れた横丸正義さん（94）。横丸正義さん「（Q.お父様