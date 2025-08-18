名古屋城の本丸以外のエリアが、ことし11月から1か月間無料開放されます。 【写真を見る】名古屋城 11月の1か月間 本丸周辺を無料解放 広沢市長「こういう機会に隅々までご覧いただきたい」来場者数など踏まえ来年度以降の料金検討 (名古屋市 広沢一郎市長)「名古屋城は名古屋市民の観覧数がそんなに多くない。ぜひこういう機会に隅々までご覧いただきたい」 きょうの会見で広沢市長は11月1日から30日まで、名古屋城の本丸周辺