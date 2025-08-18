18日午前、大分市の県道で少なくとも車4台が絡む事故が発生し、お盆の休み明けと重なった周辺道路が一時、渋滞しました。 【写真を見る】県道で多重事故3人搬送お盆明け通勤時間帯に最大2.5キロ渋滞大分市 18日午前7時ごろ大分市下郡の県道21号で、車を運転していた人から「交通事故が起きている」と110番通報がありました。 警察によりますと、側道から出てきた車が県道を走行中の車と衝突するなど、合わせて4台が絡む事