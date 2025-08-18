新型『LFR』のコンセプトモデル？レクサスは、8月15日に米国で開催されたモントレー・カー・ウィークにおいて、新型の『レクサス・スポーツコンセプト（LEXUS Sport Concept）』を公開した。【画像】レクサスがついに最高級スポーツモデル導入？【レクサス・スポーツコンセプトとプロトタイプを詳しく見る】全15枚このコンセプトカーは「次世代スポーツカーのビジョン」と表現されているが、7月に英国のグッドウッド・フェスティ